MHP iddiası: Yeni kurulan sendikanın yöneticisine kar maskeli bir grup sopalarla saldırdı

MHP kontrolündeki Türk Eğitim Sen'den ayrılan isimlerin kurduğu Hürriyetçi Eğitim Sen'e yönelik MHP saldırıları başladığı iddia edildi.

İYİP'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre, Hürriyetçi Eğitim Sen kurulduktan bir gün sonra kurucu Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu okul çıkışında 4-5 kişiden oluşan, kar maskeli, ellerinde sopalar bulunan grubun saldırısına uğradı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kurucu Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu Yeniçağ’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu çağdışı saldırılarla bizi mücadelemizden ve sendikal yürüyüşümüzden vazgeçireceğini sananlar yanılmaktadır. Kaldığımız yerden yılmadan yorulmadan devam edeceğiz.”