MHP Genel Başkan Yardımcısı: Türk ekonomisi kötü mü? Değil

Trabzon'un Sürmene ilçesinde katıldığı bir organizasyonda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye ekonomisinin iyi durumda olduğunu iddia etti.

"Türk ekonomisi kötü mü? Değil. Ekonomiye topyekûn baktığınız zaman, dünyadaki ihracatın yüzde 1'i sizde. Ayda 25 milyar dolarlık ihracat yapıyorsunuz, borsanız zirve yapmış" diyen Yıldırım, "Dünyada büyüme hızı artan iki ülke var, biri Suudi Arabistan, biri Türkiye" diye konuştu.

TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek GSYH büyüme verilerine göre; nisan-haziran döneminde Türk ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 büyürken, işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken bu oran 2022 yılında 25,4'e gerilemişti.