Ekonomi büyüdü, emekçilerin katma değerden aldığı oran yüzde 7,2 düştü

TÜİK ikinci çeyrek GSYH büyüme verilerini açıkladı. Buna göre nisan-haziran döneminde Türk ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 büyüdü. Piyasa beklentisi yıllık büyümenin yüzde 7,3 gelmesi yönündeydi.

Ancak bu büyümeye rağmen emekçilerin büyümeden aldığı oran geriledi.

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 66,4, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 134,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 25,4'e geriledi. Buna karşılık net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49,2'den yüzde 54'e çıktı.