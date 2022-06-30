MHP Diyarbakır İl Başkanı'nın tacizine uğrayan çocuk: Tehdit edildim

MHP'nin feshedilen Diyarbakır İl Teşkilatı başkanı ve tutuklanan Cihan Kayaalp'in istismarına uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi A'nın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye göre olay Mart ayında MHP parti bürosunda yaşandı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Cihan Kayaalp'in tutuklanmasının ardından olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre, aynı okulda okuyan bir arkadaşı tarafından MHP binasına götürülen A, burada Cihan Kayaalp ile tanıştı. Kendisine masaj yapmasını isteyen Cihan Kayaalp'in isteğini reddeden A, odadan çıkmasına rağmen tehdit edildi. Yaşadıklarını korkudan dolayı kimseye söyleyemediğini ifade eden A, burada Kayaalp tarafından istismar edildiğini ifade ederken, olayı ailesine bir zarar gelmemesi için kimseye anlatmadığını belirtti.

Annesi, oğlunun tavırlarında değişiklik, suskunluk ve moral bozukluğu olduğunu fark edince şüphelenerek konuşmak istese de A'nın ailesine zarar geleceği korkusuyla yaşadıklarını gizlediği belirtiliyor. Daha sonra okul müdürüne olayı anlatan A, okul müdürünün anlatılanları saklayamayacağını belirterek polise haber vermesi sonucunda yaşanan olay ortaya çıkmıştı.

Nitelikli cinsel istismar suçuyla yargılanan Cihan Kayaalp, cezaevine gönderilerek dosya hakkında da yayın yasağı çıkarıldı.