MHP cephesinde ilk 'Sinan Ateş' adımı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikastin ardından MHP cephesindeki sessizlik sürüyor.

Dün Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesine sürpriz bir taziye ziyareti yapıldı.

Halktv'nin haberine göre, ziyareti yapan MHP'nin Pendik Belediye Meclisi üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Adem Şen oldu.

Şen, Baba Musa Ateş'e yaptığı ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşıp "Musa Baba, Allah sana Hz. Yakup sabrından ve sonrasın da Hz. Yakup'un gönül ferahlığından versin.." diye yazdı.