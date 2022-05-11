MHP bu tweeti silmeyi unuttu: 'AKP'nin Soysuz Sözcüsü'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'yla yaşadığı tartışma nedeniyle Ümit Özdağ'ı hedef almış, "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak itibarsızlaştırmaya çalışmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir" demişti.
Soylu'yu bu sözlerle savunan Bahçeli'nin partisinin 2014 yılında Soylu'ya ilişkin attığı bir tweet sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu paylaşımda "Vaktiyle Aday Erdoğan'a demediğini bırakmayan, Genel Başkanı olduğu partisini satan Süleyman; Çapsız AKP'nin Soysuz Sözcüsü HADDİNİ BİL...!" ifadeleri yer alıyor.