Bahçeli 'edepsiz, densiz, terbiyesiz' dedi, Özdağ bu kez 'sessiz' kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak itibarsızlaştırmaya çalışmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir" sözleriyle hedef aldığı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

Soylu'nun "Soros çocuğu" sözleri sonrası Bakanlık önüne yürümek isteyen ve sert sözler kullanan Özdağ, Bahçeli'nin bu sözlerine ise çok daha yumuşak bir tonda yanıt verdi.

Özdağ, yanıtında Soylu'nun MHP'yi hedef aldığını öne sürüp, "MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki ucunda ölüm olsada Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direneceğim" diye yazdı.

Özdağ daha önce de Bahçeli'nin "meşrebi bulanık" sözlerine "Meşrebi bulanık demez benle ilgili. Dememesi gerekir. Çünkü Sayın Bahçeli'nin adaylık konuşmasını yazan kişiyim" yanıtını vermişti.

Eski MHP'li olan Özdağ'ın MHP cephesinden gelen sert sözlere düşük tonda yanıtları dikkat çekiyor.