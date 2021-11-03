Muğla'nın Bodrum ilçesinde MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul istifa ettiğini açıkladı.
Kul yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
MHP, Bodrum ilçe yönetimini feshetti
Bodrum MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul istifasını duyurdu. Kul, istifa açıklamasında ilçe teşkilatının genel merkez tarafından feshedildiğini söyledi.
Haber Merkezi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul istifa ettiğini açıkladı.
Kul yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: