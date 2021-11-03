MHP, Bodrum ilçe yönetimini feshetti

Bodrum MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul istifasını duyurdu. Kul, istifa açıklamasında ilçe teşkilatının genel merkez tarafından feshedildiğini söyledi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul istifa ettiğini açıkladı. 

Kul yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibari ile “MHP Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulumuzun “FESHİ” kararı, beklediğimiz doğrultuda, tarafımıza ulaşmış bulunmaktadır. Görev yaptığım, MHP Bodrum İlçe Başkanlığım süresince, desteklerinden ötürü; başta ailem olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerime, Mahalle Temsilcisi arkadaşlarıma, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililerimize, partimize gönül vermiş, bizleri uzaktan yakından destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MHP’nin kural ve kaidelerine yakışır şekilde; Bodrum Belediye Meclisinde, Bodrum ve Bodrum’da yaşayan tüm halkımızın yararına olabilecek her türlü görüş ve düşüncelerimizi ifade etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

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