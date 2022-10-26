MHP, AKP'deki kritik ismin görevden alınmasını istedi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın, Cumhuriyet'le ilgili sözleri tepki çekerken, bu açıklamanın ittifakta da kriz konusu olduğu öğrenildi.

Gazete Durum'dan Ahmet Sesli'nin haberine göre, kaynaklar, AKP içinde tartışmaların yaşandığını, bu tartışmalarda MHP'nin itici güç olduğunu söyledi. MHP'nin, Ünal'ın görevden alınması için baskı yaptığını öne süren kaynaklar, AKP Genel Merkezi'nin formül aradığını kaydetti.

Kaynaklar, parti içinde de Ünal'la ilgili rahatsızlıkların bulunduğunu söyledi.

2023 bütçe görüşme maratonu sürecinde Ünal'ın görevden alınma ihtimalinin zayıf olduğu belirtilirken, AKP yönetiminin Ünal'la ilgili konuşma yasağı ya da görev değişikliğini tartıştığı öne sürüldü.