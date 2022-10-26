Millet İttifakı'na yeni katılım başvurusu

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini resmen açıkladı.

Fox TV'de konuşan Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.

Hüseyin Baş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bu konuda davet gönderdiğini açıklarken, "Bire bir Temel Bey'e ben aracı gönderdim. Dedim ki 'Bir sor problem mi var? Bir şey mi yapmışız, ne yapmışız'. Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu. Bize CHP, Kemal Bey cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz de masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz dedik gidip görüşelim falan, bu cevabı aldık. Türkiye siyaseti değişik bir noktada." ifadesini kullandı.