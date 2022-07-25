MHK'nin yeni hakem eğitmeni belli oldu

MHK hakem eğitimcisinin UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik bugün yaptığı açıklamada, yeni hakem eğitmeninin UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas olacağını açıkladı. 

Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

  • Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak.
  • Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak.
  • Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak.

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