MHK'den tarihi karar: 13 hakem liste dışında

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), hem yaş sınırını hem de kulüplerin şikâyetlerini göz önünde bulundurarak bu sezonu tamamlayacak hakemleri belirledi. Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirleyen MHK 13 ismi listeden çıkardı.

NTVSpor’da yer alan habere göre, yapılan açıklamada, Süper Lig'de görev alan hakemlerden Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya’nın sadece VAR hakemi olarak görev alacağı belirtildi.

Öte yandan sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler şu isimlerden oluştu:

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

Listede yer alan VAR hakemleri ise Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin olarak açıklandı.