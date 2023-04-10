MGM'den uyarı: 15 il için toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

15 ile toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hatay'ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yurdun doğu bölgelerinde ise akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor. MGM'ye göre sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece yarısı sona erecek toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.