MGK toplanıyor: Gündem Suriye'ye operasyon

Milli Güvenlik Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda İran’da düzenlenen Astana formatı ziyaretteki görüşmeler ve Suriye’ye yönelik yeni operasyon hazırlığı ele alınacak.

Toplantıda Suriye’nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.

MGK’da, kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.