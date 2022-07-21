Irak'ta 'Türkiye Büyükelçiliği kapatılsın' protestosu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinin Zaho ilçesine düzenlenen, 8 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı saldırının ardından protesto gösterileri düzenlendi.

Necef’te Türkiye Konsolosluğu’nun Vize Başvuru Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulundu, binanın önündeki Türk bayrağı indirildi.

Başkent Bağdat’ta toplanan yüzlerce kişi de gösteri düzenleyerek, Türkiye Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi.

Kerbela kentinde de Irak vatandaşları Türkiye karşıtı protesto gösterisinde bulundu.

'Gösteriler eski Büyükelçilik binamızın önünde'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığını açıkladı.

Gösterilerin eski büyükelçilik binasında olduğunu söyleyen Çeviköz, "Irak’ta yaşanmakta olan durum ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Büyükelçiliğimizin ve personelimizin Irak makamlarının aldığı önlemlerle güven içinde olduğunu öğrendik. Gösteriler eski Büyükelçilik binamızın önündedir. Yeni Büyükelçilik binamız güvenli bölgededir ve alınan tedbirlerle emniyettedir" dedi.