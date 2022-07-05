Mezuniyet töreninde öğrencinin konuşmasını engellemeye çalışan dekan yuhalandı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde mezuniyet konuşması yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kaya Avşar'ın, Fakülte Dekanı Deniz Demiryürek tarafından konuşması engellenmek istendi. Mezuniyet töreninde yer alan kişiler engelleme girişiminin ardından Demiryürek'e tepki göstererek, Demiryürek'i yuhaladı. Salonda bulunan katılımcıların tepkisi üzerine Avşar konuşmasına devam etti.

Mezuniyet töreninde öğrencinin konuşmasını engellemeye çalışan dekan yuhalandıhttps://t.co/rE7PzRP2cL pic.twitter.com/o9FAeep7qA — soL Haber (@solhaberportali) July 5, 2022

'Siyasilerin isteklerini karşılamaktan çok...'

Avşar'ın “Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmalıyız. Bilim, baskıların, siyasi kaygıların olmadığı demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Aidiyet duygusu yüksek akademisyenlerimizin kendi kaderlerini kendileri belirlediğinde daha ileri gidebileceğimizi düşünüyorum. Üniversitemiz kadrolarının dahil olmak üzere öncelikle siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerinin değerlendirilmek olmalıdır" sözlerinin ardından Demiryürek engelleme girişiminde bulundu.

Engelleme girişiminin ardından gelen tepkiler sonucunda konuşmasına devam eden Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’deki bütün akademisyenlerin desteklenmesi, ilmin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”