Mezopotamya Ajansı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır’dan İstanbul'a seyahat eden Mezopotamya Ajansı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yurtsever hâlâ havaalanında bekletiliyor.

Basın-İş'ten açıklama

Yurtsever'in gözaltına alınmasına dair DİSK Basın-İş, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Üyemiz Diren Yurtsever, hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındı. Hukuksuz adımlarınızdan vazgeçin, arkadaşımızı derhal serbest bırakın."