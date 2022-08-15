'Sokak Kedisi' kanalının muhabiri ve eşine saldıranlar serbest

"Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalının sahibi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkan Yardımcısı Ebru Uzun Oruç ile eşi Barış Oruç'a silahlı saldırıda bulunanların ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Ebru Uzun Oruç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizlere planlı ve kasten yapılan saldırıdaki failler yakalanmış olup, ifadeleri alınarak serbest bırakıldılar" dedi.

YouTube kanalında yurttaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sorduğu sokak röportajını yayınladıktan sonra MHP'li yöneticilerce hedef gösterilen Ebru Uzun Oruç, eşi ile birlikte İstanbul Bağdat Caddesi'nde yürüdüğü sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Ebru Uzun Oruç saldırının ardından gittikleri hastaneden yaptığı paylaşımda, saldırganların eşini silahla kovaladığını ve eşinin bir işyerine sığınarak canını kurtardığını, genel durumlarının iyi olduğunu belirtmişti. Polise şikayette bulunan Oruç, saldırganların eşkalinin kameralardan tespit edildiğini duyurmuştu.

Ebru Uzun Oruç 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Bahçeli konulu sokak röportajının ardından yüzlerce tehdit mesajı aldığını duyurmuştu: