Mezopotamya Ajansı muhabiri Acar gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı (MA) Emrullah Acar’ın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında evi aranan gazeteci Acar, gözaltına alındı.

Ev baskınında gazeteci Acar’ın bilgisayar ve fotoğraf makinası kartına el konuldu. Gazeteci Acar’ın Urfa Emniyet Müdürlüğü’nden Malatya'ya götürülmesi bekleniyor.

JinNews Van muhabiri Hikmet Tunç’un evinde ise “bomba ihbarı var” denilerek arma yapıldı.

'Gazetecilik suç değildir'

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Acar’ın gözaltına alınması ve Tunç’un evinde arama yapılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Gazeteciden suçlu devşirme çabası iktidarlar tarafından on yıllardır denenen ancak sonuç alınamayan bir yaklaşımdır” denildi.

Açıklamada, “Hikmet Tunç’un evine baskını gerçekleştirenler, o evde bomba veya herhangi bir mühimmat olmadığını çok iyi biliyorlardı. Yine Emrullah Acar’ı gözaltına alanlar, onun gazetecilik haricinde başka da bir faaliyetinin olmadığını herkesten daha iyi biliyorlar. Burada tek amaç böylesi yönelimlerle gazeteciyi suçlu göstermek, sahadan koparmak amaçlanmaktadır” ifadesine yer verildi.

Gazeteciliğin suç olmadığını hatırlatan DFG açıklamasında şöyle denildi:

“Dicle Fırat Gazeteciler Derneği olarak, gazetecilere dönük ev baskınları, gözaltı ve tutuklamaların artık son bulmasını istiyor, bu uygulamaları kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Biz gazeteciler bu uygulamalarınızı kabul etmediğimiz gibi, bu yönelimlerden de korkmadığımızı belirtmek isteriz. Ve yine hatırlatmak isteriz ki; gazetecilik halkın haber alma hakkını savunan onurlu bir meslektir, yani gazetecilik suç değildir.”