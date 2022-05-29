Mezar yerlerine zam: 'Ölmek bile pahalı'

CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya Meclis Genel Kurulu’nda seçim bölgesi Gaziantep’teki mezar yerlerinin cep yaktığını anlattı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Yılmazkaya, “Rakamlar o kadar uçuk ki asgari ücretli bir vatandaş bir ay çalışsa bile Gaziantep'ten mezar yeri alamıyor. Hatta aile mezarı için en az on ay çalışması gerek. Gaziantep'te planlı bir mezar yeri almak 4 bin 600 TL civarında” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni 'vatandaşın cenazesinden bile para kazanma derdine düşmüş' olmakla suçlayan Yılmazkaya, “Zaten pahalı olan şehrimiz Gaziantep'te ölmek bile pahalı. Vay garibanın, fukaranın hâline, ölmek bile zulüm Antep'imde diyorum” dedi.