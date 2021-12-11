Mezar fiyatlarına zam

Samsun Büyükşehir Belediye Komisyonu Aralık ayı Toplantısı, Meclis Başkavekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda Mezarlık Şube Müdürlüğü'nden gelen fiyat tarifelerine göre Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığında büyükler için mezar yeri adet fiyatının büyüklerde 13 bin TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil 20 bin TL olması teklif edildi.

Derecik Mezarlığındaysa tek kişilik mezar yeri adeti KDV hariç 7 bin TL olan fiyatı, 2022 yılında KDV dahil 10 bin TL olması teklifi komisyonda kabul edildi.

Umumi (fakir) mezar yeri fiyatları ise ücretsiz olarak komisyondan geçti. Umumi mezar yerinde bulunan varisleri tarafından mezar yapımı için tapu verilmesi talep edildiğinde yer bedeli ücreti ise büyükler için KDV hariç 170 TL'den 2022 yılında KDV dahil 250 TL'ye çıkartılması teklifi kabul edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'huzurevi fiyat tarifesi' teklifine göre 2 kişilik aile odası aylık 930 TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil aylık 1600 TL olmasına, tek yataklı standart aile odası fiyatının kişi başına aylık 850 TL + KDV'den aylık KDV dahil 1400 TL olmasına, 2 yataklı standart oda fiyatının kişi başı 475 TL + KDV'den aylık KDV dahil 800 TL olmasına ve özel bakım ek ücretinin de aylık 235 TL + KDV'den KDV dahil aylık 600 TL olmasına karar verildi. (İHA)