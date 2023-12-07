'Meydan projesi' Kalamış Parkını betona boğdu: 'Kadıköylünün bütçesi savurganca harcanıyor'

Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkına yapılmak istenen meydan projesine karşı Kadıköy halkı ve Fenerbahçe- Kalamış Dayanışması, eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

İnşaat faaliyetinin eski parke taşlarının yenilemek değil, yeni ve büyük bir etkinlik alanı yaratmak için sürdürüldüğünü belirten açıklamada hedeflenenler şu sözlerle özetlendi:

''Defalarca yaptığımız başvuru ve uyarılara kayıtsız kalınmış ve yeterli bir proje sunulmadan, ihale yapılmadan Kalamış Parkı'nda betonlaştırma, ağaç kesme çalışmaları yapılmış, 'etkinlik meydanı' adı altında ağaçsız koca bir ağaçsız alan ve tenis kortu yapım çalışmaları devam etmektedir.''

'Kadıköylünün bütçesi savurganca harcanıyor'

Bilgi taleplerinin karşılıksız bırakıldığını kaydeden Kadıköylüler, okudukları basın açıklamasında ''Parktaki inşaat süreci şeffaf değildir. Projenin içeriği, ihale bedeli, meclis karar sayısı, yüklenici firma ismi inşaat alanına alanına yazılmamıştır. Yetkililer haftalardır proje hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Seçim süreci popülizmiyle Kadıköylünün bütçesi savurganlıkla harcanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Meydan projesinin yapılacağı alanda birçok ağaç kesildi

Proje kapsamında çok sayıda ağaç kesildi. Belediye ağaçların ''ölü ağaçlar'' olduğunu savunsa da yurttaşların aktardığına göre kesilen ağaçların önemli bir bölümü 5-6 yaşındaydı. Projenin rant amacıyla yapıldığını ve belediyenin bilgi vermekten kaçındığını söyleyen yurttaşlar, kent merkezindeki bir parkın betonlaşmaya açılmasına değil, daha çok ağaçlandırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi:

''Halk haber vermeden başlatılan çalışma için 'meydan yapıyoruz' sözleriyle tanıtım yapıldı. Halkın itirazı üzerine meydan tanıtım afişleri toplatıldı. Meydanı rulo çimle kaplamak yeşil alan yaratmak değil, toplu etkinliklerin yapılacağı bir alan yaratmaktır. Yeşil alan bir kandırmaca, bir algı operasyonudur. Bu gerçeği görüyor ve Kadıköy Belediyesi'ni bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.''

'AKP'ye karşı çıktık, Kadıköy Belediyesi'ne göz yummayız'

Kalamış Parkı'nın dolgu alanı ve tsunami bölgesi ilan edildiğini anımsatan açıklamada inşaat çalışmaları sırasında gözardı edilen önlemlere de işaret edilerek, ''Bir aydır park içine giren kamyonlar için hiçbir tedbir alınmamaktadır. Şule İdil Dere'nin benzer bir ihmalle kaybedildiğini unutmadık'' denildi.

Benzer bir mücadelenin Kalamış'ta genişletilen yat limanı ve Söğütlüçeşme'ye inşa edilen AVM için de verildiğini hatırlatan Kadıköylüler, ''AKP’nin rant projelerine karşı çıktık, Kadıköy Belediyesi’nin yaptıklarına da göz yumamayız” dedi.