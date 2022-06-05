MetroPoll'den Erdoğan anketi: Kazanamaz diyenler önde

MetroPoll Araştırma'nın mayıs ayı anketinde katılımcılara sorduğu "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 45,8'i "kazanır" yanıtını verirken katılımcıların yüzde 48,5'i ise "kazanamaz" yanıtını verdi.

"Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" soruna AKP yanıtını veren kişilerin yüzde 8,7'si Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını belirtirken, MHP'ye oy vereceğini belirten kişilerin ise yüzde 13,0'ü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını ifade etti.

'Altılı masa' da yer alan İYİP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ne oy vereceğini belirten katılımcıların ise "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna verdiği "kazanır" yanıtının oranı dikkat çekti. Ankete göre, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazacağını düşünen İYİP seçmeni yüzde 29,5, Saadet Partisi seçmeni yüzde 46,9, DEVA Partisi seçmeni ise 25,9 oldu.