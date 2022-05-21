MetroPoll'den dikkat çeken anket sonucu

Patronların servetlerine servet kattığı ancak emekçilerin giderek yoksullaştığı bir dönemde, konuya ilişkin dikkat çeken bir anket sonucu açıklandı.

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, halkın geçim duruma dair verdiği yanıtları paylaştı. Buna göre ankete katılanların yüzde 35,9'u temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını aktarırken, yüzde 44'ü ise sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getirdi.

Ankete katılanların sadece yüzde 19,7'si "ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini" söyledi.