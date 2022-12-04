MetroPOLL seçim anketi sonucunu açıkladı

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı anketin sonucunu açıkladı.

Haber Merkezi

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı seçim anketi sonucunu açıkladı.

Ankete göre AKP yüzde 36,5, CHP yüzde 24,7 oy oranına sahip. 

Yine ankete göre HDP 12,7, İYİP 11,2, MHP yüzde 8,2 oy oranına sahip.

Haber

Vizyonda emekçiler yok: CHP halka değil sermayeye hitap ediyor