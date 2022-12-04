MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı seçim anketi sonucunu açıkladı.
Ankete göre AKP yüzde 36,5, CHP yüzde 24,7 oy oranına sahip.
Yine ankete göre HDP 12,7, İYİP 11,2, MHP yüzde 8,2 oy oranına sahip.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MetroPOLL seçim anketi sonucunu açıkladı
MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı anketin sonucunu açıkladı.
Haber Merkezi
MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı seçim anketi sonucunu açıkladı.
Ankete göre AKP yüzde 36,5, CHP yüzde 24,7 oy oranına sahip.
Yine ankete göre HDP 12,7, İYİP 11,2, MHP yüzde 8,2 oy oranına sahip.