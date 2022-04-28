MetroPOLL Erdoğan'a 'oy veririm' diyenlerin oranını açıkladı: CHP, Deva ve SP ayrıntısı...

Metropoll Araştırma'nın anketine göre katılanların yüzde 33,3'ü cumhurbaşkanlığı seçimde Erdoğan'a, yüzde 33,7'si ise karşısındaki rakibe oy vereceğini dile getirdi.

Anketin dikkat çeken noktası ise oyunu Erdoğan'ın karşısındaki adaya göre vereceğini söyleyenlerin oranının yüzde 28,1. olması oldu.

Öte yandan anketin dikkat çeken bir diğer iddiası ise CHP'lilerde yüzde 2,8, SP ve DEVA'da ise yüzde 10'un üzerinde bir kitlenin "Erdoğan'a oy veririm" yanıtı verdiği oldu. AKP'nin ittifak ortağı MHP'de ise bu oran yüzde 62.