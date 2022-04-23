Metropoll Araştırma: Seçmenin beşte biri elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemiyor

MetroPOLL Araştırma anketi, elektrik ve doğalgaz anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, “Seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Ödeyebilenlerin de büyük kısmı çok zorlandığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ankette katılımcılara “Elektrik ve doğalgaz fatularınızı ödeyebiliyor musunuz?” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde yüzde 57’si “Ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum” dedi.

“Ödeyemiyorum” diyenler yüzde 18,6 olurken, “Ödeyebiliyorum” diyenlerin oranı yüzde 23,9 olarak belirtildi.

“Fikrim yok/cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 0,6 oldu.

Ankette verilen yanıtların partilerin seçmenlerine göre dağılımına da yer verildi.

AKP seçmeninin yüzde 43,1’i “Ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum”, MHP seçmeninin yüzde 66’sı da “Ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum” yanıtını verdi.

Bu oran CHP’li seçmenlerde yüzde 60,9, İYİ Parti’de yüzde 61,5, HDP seçmeninde ise yüzde 66,5 oldu.

Faturalarını ödeyemediğini belirten seçmenlerse şöyle:

AKP: Yüzde 10,6

CHP: Yüzde 18,3

İYİ Parti: Yüzde 31,2

HDP: Yüzde 26,7

MHP: Yüzde 22,7

Saadet Partisi: Yüzde 5,3

DEVA: Yüzde 16,7