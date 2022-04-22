Kılıçdaroğlu'ndan 'fatura' açıklaması: İlgili şirket görevini yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Eşimin telefonuna borçlar geliyor düzenli olarak, elektrikleri faturalarını ödemeyeceğiz diye de açıklama yapmıştım. Elektrikler kesildiği zaman bana haber ver dedim eşime. Genel merkezdeyken eşim bana haber verdi. İlgili şirket görevini yapıyor. Elektrik faturasını ödeyebilecek kapasiteye sahibim herkes biliyor, ama ben elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bunun koltuklarında rahat oturan beşli çetenin ve Saray sosyetesinin bunu bilmesini istedim. Elektrik insan hakkıdır. Bu nedenle bu eylemi gerçekleştirdim. Bu bireysel bir eylem, kitlesel bir eylem değil. Direniş aslında" diye konuştu.