MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın 'görev onayı' düşüşte

MetroPOLL Araştırma’nın Kasım anketinde Erdoğan’ı onaylayanların oranı yüzde 45.1 onaylamayanların oranı yüzde 50.6 oldu.
Ekim ayındaki ankette Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47.6 olarak belirlenmişti.
Erdoğan’ın görev onayı Ağustosta sabit kalmış daha sonra da yükselişe geçmişti.
Ankette “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu yöneltildi.
Erdoğan’ın görev onayında yaklaşık 3 puanlık düşüş var. pic.twitter.com/NO2cAXWgvE— Ozer Sencar (@ozersencar1) December 2, 2022