MetroPOLL Araştırma: Erdoğan-Esad görüşmesini isteyenler çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma Şirketi, 13-18 Aralık’ta 'Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?' sorusuna ilişkin bir anket düzenledi.

Haber Merkezi

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin düzenlediği ankette, “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?” sorusuna verilen cevaplara göre, görüşme yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 59 oldu.

Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sencar'ın paylaşımındaki anket sonuçları şu şekilde:

  • Evet: Yüzde 59
  • Hayır: Yüzde 28.9
  • Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.1

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