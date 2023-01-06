Akar'dan 'Şam'la görüşme' açıklaması: 'Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta AKP'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Moskova'da Suriye ve Rusya savunma bakanları ile yaptığı üçlü görüşme hakkında konuşan Akar "Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" dedi.

Akar "Suriyeli kardeşlerimiz aleyhinde, zora sokacak herhangi bir şeye de 'evet' diyemeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istediğimizi söyledik. Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli" diye konuştu.

Akar "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde olsun bizim oradaki mücadelemiz sadece teröristlere karşı" dedi.

"Yunanistan ile bazı ciddi sorunlarımız var" diyen Akar "Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Kendilerini ikaz ettik, etmeye devam ediyoruz. Bize yapılan hiçbir tacizi, provokasyonu karşılıksız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.