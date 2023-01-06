Erdoğan'ın Esad'la görüşmesine ABD'den ikinci 'desteklemiyoruz' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un diğer ülkelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkilerini normalleştirmesini desteklemediğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. İnşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada "İkili olsun, Rusya'nın katılımıyla üçlü olsun olası görüşme haberlerini gördük. Bizim politikamız değişmiş değil. Biz Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz ve diğer ülkelerin ilişkilerini normalleştirmesini desteklemiyoruz" dedi.

ABD resmi yazışmalarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' diyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ayrıca Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nin talebi üzerine, resmi yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ifadesini kullanacaklarını açıkladı.

Gün içinde Türkiye ile ABD’nin IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik ortak adımları üzerine ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada da “Türkiye” ifadesi kullanıldı.

Basın toplantısında bu değişikliğin ne zaman yapıldığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Bakanlığın, Türkiye’nin ismine yönelik değerlendirmesini bu sabah tamamlayıp uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Price, “Türk Büyükelçiliğinin yazışmalarda ülke isminin bu şekilde kullanılması talebinde bulunduğunu teyit ediyorum. Bu değişiklik her zaman olduğu gibi ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandı” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, tüm platformlarında isimlerin kullanımı konusunda bir süreç işlettiğini belirten Price, Coğrafi İsimler Kurulunun aynı zamanda ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere “Turkey” ve “Republic of Turkey” (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Ankara'nın talebinin ardından 1 Haziran 2022'de "Turkey" ibaresi yerine, ülke isminin "Türkiye" olarak kullanılmasını onaylamıştı.

Rusya'nın ateşkes kararına yorum: 'İnancımız çok az'

Öte yandan Price düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna'da saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes ilan etmesi üzerine de konuştu. Rusya’nın yılbaşında Ukrayna sivil altyapılarına yönelik düzenlediği saldırılardan sonra ateşkes ilan etmesini “alaycı” bir tavır olarak niteleyen Price şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilana olan inancımız çok az. Birkaç hafta önce Bakanın (Blinken) basın toplantısında ifade ettiği gibi kaygımız Rusların bu tür geçici duraksamaları, tekrar toparlanmak, yeniden düzene girmek ve nihayetinde yeniden saldırmak üzere kullanmasıdır. Bu bağlamda, eğer amaç Ukrayna halkına karşı daha fazla intikam, daha fazla gaddarlık ve daha fazla ölümcül saldırılar yapmak üzere toparlanmaksa bu bir ateşkes olarak kabul edilemez. Eğer Rusya barış ve bu savaşın sonlandırılması konusunda ciddi ise güçlerini Ukrayna’nın egemen topraklarından çeksin."

Putin’in "dünyanın aklını karıştırmak için de ateşkes ilan etmiş olabileceğini" ileri süren Price, Rusya’nın ateşkesi, dünyayı Moskova’ya bakışı üzerinden bölmek ve uluslararası toplumun içine kimin barış kimin savaş istediği konusunda şüphe uyandırmak için kullanabileceğini iddia etti.