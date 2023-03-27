MetroPoll Araştırma anketi: Aradaki fark 2,5 puan

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik son anketlerinin sonucunu "kısıtlı" olarak paylaştı.

Araştırma bulgularını "ekonomik şartların zorlaması sonucu" sadece abonelerine gönderdiklerini duyuran Sencar "Çok fazla sorulan başkanlık seçimine yönelik adayların oy desteği nedir sorusuna cevap olarak kısa bir açıklama verelim" diyerek Mart ayındaki son durumu açıkladı.

Sencar Mart ayı bulgularına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 puan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde görüldüğünü duyurdu.