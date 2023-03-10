Metropoll anketi: Deprem sonrası AKP’nin oyu 4 puan düştü

Metropoll Araştırma’nın 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı Türkiye’nin Nabzı Şubat Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Ankete; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 23-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin 118 kişi katıldı.

Metropoll'ün kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan anketin sonuçlarına göre partilerin oy oranında yaşanan değişimin bilgisini verdi.

Sencar, oy oranlarını paylaşmazken, "Şubat ayında kararsızlar dağıtılmadan AKP 4, CHP 2, İP 0.5, HDP 2 puan kaybetmiş görünüyor. MHP değişmemiş. Memleket ve TİP oyunu artırmış" bilgisini paylaştı. Sencar, kararsızların 5 puan arttığını belirtti.

Geçen aya göre partilerin oy durumundaki değişimi paylaşan Sencar, partilerin oy oranlarını paylaşmadı.