Metropoll anket sonucunu açıkladı: Ülke kötüye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 71

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin gidişatına ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.

'Türkiye'nin Gidişatı' isimli anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70,8'e çıkarken, 'iyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 22,1'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 5,2'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 1,8 oldu.

Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 58,2 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 32,5'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5,8'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 44,6'sı 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde yüzde 40 olarak gerçekleşti. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 14,4'de kaldı.