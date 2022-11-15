Metropoll anket sonucunu açıkladı: 'HDP seçmeni üzerinde Öcalan mı, Demirtaş mı daha etkili?'

Metropoll adlı anket şirketi, "HDP'li seçmenler arasında Abdullah Öcalan'ın mı yoksa HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mı daha etkili olduğu" konusunda bir araştırma yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, ankete katılanlarda “Öcalan” diyenlerin oranı yüzde 21,2 olurken, “Demirtaş” diyenlerin oranı yüzde 75,2 oldu. “Fikrim yok” diyenler ise yüzde 2,7 oldu.

Aynı şekilde benzer bir sorunun AKP'li seçmenler üzerinden araştırıldığı "Türkiye'nin Nabzı" Ekim ayı araştırma sonucuna göre, AKP'li seçmenin yüzde 25,2'si “Abdullah Öcalan daha etkili” derken yüzde 40,9'u Selahattin Demirtaş'ın daha etkili olduğunu düşünüyor. Yüzde 33,9'u ise konuya dair bir fikri olmadığını belirtiyor.

Anket benzer şekilde CHP, Deva ve Saadet Partisi seçmenleri üzerinde de çalışılırken CHP seçmeninin yüzde 13,2'si “Abdullah Öcalan” cevabını verirken yüzde 58,1'i “Selahattin Demirtaş” diyor.