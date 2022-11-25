Metronun Taksim, Şişhane istasyonları ile füniküler hattı kapatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada 'Valilik kararı gereği' saat 15.00 itibarıyla metronun Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatılacağı belirtildi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

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