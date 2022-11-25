İstiklal Caddesi'nde OHAL: Cadde için yasak listesi açıklandı

İki hafta önce İstiklal Caddesi’ne düzenlenen bombalı saldırı sonrası ikisi çocuk, altı kişi öldü, 81 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere" ilişkin bir "genel emir" yayınladı.

Buna göre İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecek.

Emirde "yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu" aktarıldı.

'Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmeyecek'

Yapılan açıklamada kararın alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."

Genel emirde ayrıca, "yetkili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak emri hassasiyetle uygulayıp, aykırı davrananlar hakkında iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerektiği" de kaydedildi. (AA)