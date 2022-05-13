Metrodaki bıçaklı saldırgandan kadın savcıya: 'Cinsiyet ayrımcılığı yaptı'

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Emrah Yılmaz ifadesini alan kadın savcının cinsiyet ayrımcılığı yaptığını iddia etti.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan Yılmaz, "Cinsiyet ayrımcılığı yaptılar, hep aleyhime olan deliller toplandı" dedi.

Yılmaz'ın söz konusu savunması şöyle:

"Benim ifademi alan bayan savcı cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır. Ben adliyeye ilk getirildiğim gün bana çok kötü davranıldı. Orada benim yaşadıklarım değil hep aleyhime olan deliller toplandı, olaya tek taraflı bakıldı. Ortada bir suç varsa mutlaka cezası olacaktır ama kaç aydır burada benim akli dengem ölçülmeye çalışılıyor, metrodaki görüntüler çözümlenmiyor."

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor gelmediğini ve olay anına ilişkin çözümleme tutanağının hazırlanmadığını da dikkate alarak tutuklu sanık Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.