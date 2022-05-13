5 aylık hamile olan eşini öldürdü, hırsızlık süsü vermeye çalıştı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı’yı öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan Ramazan Ç. tutuklandı. Zanlının eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, başından yaralanmış olan Çaltı'nın öldüğünü belirledi. İlk belirlemelere göre, Çaltı'nın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopsi sonucunda Çaltı'nın öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli olarak gözaltına alınan Çaltı'nın eşi Ramazan Ç., çelişkili ifadeler vermesine ve kollarında tırnak izleri tespit edilmesine karşın çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buldan Cumhuriyet Savcısının karara itiraz etmesi üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alınan Ramazan Ç.'nin, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çaltı'nın ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı belirlendi. Dosyadaki bilgiler ve delillere göre şüpheli bulunan Ramazan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.