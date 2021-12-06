Metro'da takip ettiği kadını taciz etti: 'Şeytana uydum'

İstanbul Başakşehir’de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını metrelerce takip edip yürüyen merdivende cinsel saldırı da bulunan tacizci, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti. Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde kadını taciz etti. Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Tacize uğrayan kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Tutuklandı

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “şeytana uydum” diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)