Metroda kadın yolculara bıçak çeken saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Emrah Yılmaz'ın yargılandığı dava bugün görüldü.

Başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Emrah Yılmaz, Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yaptığı savunmada, kendisinin yaptığı şikayetin değerlendirilmediğini iddia etti.

Olayı kendisinin başlatmadığını öne süren Yılmaz, savunmasında şöyle konuştu:

"Müştekilerden birisi çıkardı. Olayın içerisinde ben darp edildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak kontrolümü kaybettim. Karşı taraf beni tahrik etti. Tekme attı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı isterim."

18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

Cumhuriyet savcısı sanığın, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "alenen hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "silahlı tehdit" suçlarından 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Yılmaz, mütalaaya karşı söz alarak "Ben Azize Nur'la diyalog halindeyken ona küfür etmedim. Kaba konuştum. Bunu savcılık makamı da bilmesine rağmen 'hakaret' ettiği iddiasında bulunmuştur. Ben ilk etapta kimseye hakaret etmedim. Tahrik altında hakaret ettim. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.