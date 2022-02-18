Metrodaki bıçaklı saldırgan: Güvenlikler görevinin gereğini yerine getirmemiştir

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda kadınlara elindeki bıçakla tehditler savuran ve hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz hakim karşısına çıktı. Yılmaz savunmasında bıçağı bileyciden aldığını söyleyerek, "Güvenlikler görevinin gereğinin yerine getirmemiştir. Bu hususların incelenmesini istiyorum" dedi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmaya müştekiler Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya pandemi gerekçesiyle izleyiciler ve basın mensupları alınmadı.

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, şunları söyledi:

"Olay tarihinde işten dönüyordum. Ataşehir'e gidiyordum, ayakkabımı tamir etmesi için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi aynı zaman bıçak bileyciliği işi de yapar. Ona hem ayakkabımı hem de bıçağımı bırakmıştım. Ayakkabımı almak istedim ancak henüz tamir etmediğini söyledi, bıçağımı aldım. Huzurevine geldim. Huzurevi durağında minibüse binecektim ancak hava yağışlıydı bende metroya binmeyi tercih ettim. Metroya bindiğimde maskesini takmadığını gördüm taksın diye uyardım. Ancak takmayacağını söyledi bende bir rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfe keder takmadığını düşündüm. Benim annemin ciddi rahatsızlıkları vardır, Covid sebebi ile bütün işlerini ben hallederim, bu sebeple sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Ben kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim. Ancak kesinlikle küfür etmedim. Müşteki bana düzgün konuş şeklinde toplum içinde bağırdı. Karın boşluğuma bir tekme attı. Daha sonra vatandaşlar araya girdi. Annesi ile birlikte bana saldırdı. Olayın başlangıcında küfür etmedim. Ancak olayın sonuna doğru öfke kontrolümü kaybettim ve küfür ettim. Olayın müşteki ile alakası olmamasına rağmen bana ağır tepkiler gösterdi. Olayın sonunda ağır sözler, hakaretler ettim. Öfkeme hakim olamadım."

Yılmaz, "Ama olayın başlangıcı bu şekilde değildi. Benim Nilgün'ü itme eylemim yoktur. Kesinlikle almış olduğu adli tıp raporunu kabul etmiyorum. Kayıtların incelenmesini istiyorum. Olay esnasında birçok insan üzerime geldi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Müşteki Nilgün kendi kızını uyarmamıştır, direkt benim üzerime saldırmışlardır. Kamera kayıtlarının eksik olduğunu düşünüyorum. Kamera kayıtları benim haklı olduğum yönleri ispatlayacak. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldığı için ben ve ailem zor duruma düştük. Metroda çalışan güvenlikler hakkında soruşturma açılmıştır. Güvenlikler görevinin gereğinin yerine getirmemiştir. Ben bu hususların incelenmesini istiyorum" diye konuştu.