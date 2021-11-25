Metroda bıçaklı saldırganın hedef aldığı kadın konuştu: Birçok kadın gibi ölebilirdim

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir saldırganın, yolcular arasındaki bir kadını bıçakla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Saldırganın hedefindeki kadın yolcu Nilgün Damgacı, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:

"Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini çok az aşağı aşağı indirdi. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Kadın özür de diledi cilt rahatsızlığı dolayısıyla. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Sonrasında bir arbede yaşandı. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Sonrasında da darp gerçekleşti. Sosyal medyanın aksine insanlar ayırmaya, dövmeye çalıştı ama bıçak çıkınca işler kesinlikle masum olmuyor. Bu işi bir güvnelik görevlisinin yapması gerekiyor, anonslara 5-6 kere bastık, her türlü tehditten sonra içeriden bir güvenlik ne oldu diye geldi, en başta bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor. İnsanlar bıçak çıkıncaya kadar müdahale etmeye çalıştı. Ben şikayetçi oldum, asıl şikayetçi olmam gereken güvenlik görevlisiydi. Büyük sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ölebilirdim, birçok kadın gibi ölebilirdim, Allah korudu." (İHA)