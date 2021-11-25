Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir saldırganın, yolcular arasındaki bir kadını bıçakla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
Saldırganın hedefindeki kadın yolcu Nilgün Damgacı, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Metroda bıçaklı saldırganın hedef aldığı kadın konuştu: Birçok kadın gibi ölebilirdim
İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran kişi gözaltına alınırken, tehdit ettiği kadından açıklamalar geldi.
Haber Merkezi
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir saldırganın, yolcular arasındaki bir kadını bıçakla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
Saldırganın hedefindeki kadın yolcu Nilgün Damgacı, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: