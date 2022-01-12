Metroda bıçaklı saldırgan hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda Emrah Yılmaz, geçtiğimiz Kasım ayında akşam saatlerinde elinde ekmek bıçağıyla 3 kadına küfürler savurarak saldırı girişiminde bulunmuştu. Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın kimliğini ve adresini belirleyip operasyonla kendisini yakalayıp gözaltına almıştı. Saldırganın 23 ayrı suç kaydı bulunan bir torbacı olduğu öğrenildi.

Kadının üzerine bıçakla yürüdü

Polis, metroda bıçaklı saldırı girişimine maruz kalan kadınların bilgilerine de başvurdu. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırganın metroda maskesi tam takılı olmayan Azize N.K.'yi "maskeni tak" diyerek uyardığı, ancak cilt hastalığı olan kadının "Yüzümde yara var" dediği, ancak saldırganın aldığı cevap sonrası kadına hakaret etmeye başladığı, durum üzerine metroda bulunan Nilgün M.D.'nin saldırgana tepki gösterdiği, Yılmaz’ın bu kez, 51 yaşındaki kadın ve kızı Senanur Damgacı’nın üzerine bıçakla yürüdüğü belirlendi.

23 ayrı sabıka

Küfürler ve tehditler eşliğinde kadının üzerine yürüyüp ardından metrodan inerek uzaklaşan ve polisin kamera takibiyle yakaladığı öğrenilen saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yapılan sabıka sorgulamasında uyuşturucu satıcılığından kullanıcılığa, yaralamadan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdide kadar değişik suçlardan 23 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.

5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis

T24'ün haberine göre; kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.