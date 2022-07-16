Metrobüste 'sıkışıklık' kavgası: 1 yaralı

İstanbul'da saat 20.00 sıralarında Merter Metrobüs Durağı’ndan İncirli Metrobüs Durağı’nda seyir halinde olan metrobüste iddiaya göre iki kişi küfürlü bir şekilde yolculardan ilerlemelerini istedi. Bunun üzerine metrobüste bulunan 3 kişi küfredenlere tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Metrobüsten inen kişiler, karşı tarafı metrobüs yolunda kovalamaya başladı. İki kişiyi yakalayamayan grup, metrobüse binerek yolculuğuna devam etti.

Kavga nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklık yaşandı.