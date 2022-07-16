Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

Uşak - Ulubey yolu üzerinde Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen kazada, tarım işçilerini kent merkezine taşıyan S. A. (51) kontrolündeki minibüs, kontrolün kaybolmasını sonucu yan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada tarım işçisi Hasibe Bozkurt’un (56) hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi de çevre hastanelere kaldırdı. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaların ardından Hasibe Bozkurt’un cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı. (İHA)