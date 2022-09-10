Metrobüs kazası öncesinde şoförün 'Kötüyüm, ambulans çağırın bana' dediği görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışmasıyla 117 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın hemen öncesinde, metrobüs şoförünün "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" dediği görüntü ortaya çıktı.

Kaza öncesinde yaşananlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını, kazada 117 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İmamoğlu, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" demişti.