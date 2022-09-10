İmamoğlu'ndan kaza hakkında açıklama: Metrobüs şoförü baygınlık geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

AKP'lilerin provokasyon girişimine tepki

Öte yandan AKP'nin gençlik kollarının kaza yerinde turuncu yeleklerle video çekip 'Binlerce yaralı sayısı belli olmayacak kadar ölü var' demelerine tepki gösteren İmamoğlu şöyle konuştu:

"Kaza oluyor, kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar, bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor. Ve bu siyasi partinin önlükleriyle yalan ifadelerle, 'Binlerce yaralı var, şöyle trajik bir durum' diyor. Ekrem İmamoğlu ismi kullanılarak, İBB'yi kötülemeye, iftira atılmaya çalışılıyor. Bununla yetinilmiyor, arka arkaya dizilmiş otobüslerin içerisine girerek o esnada, o yaralıların olduğu esnada bir siyasi propaganda yapılıyor."

İmamoğlu, "Birkaç kere izledim, bir akıl bir mantık var mı anlamaya çalıştım." derken şöyle devam etti:

"Vicdanım buna el vermedi, üzüldüm. O çocuklarımızın annelerine babalarına şu mesajı vermek istiyorum, siyaset için oy için her şeyin mübah olduğu bu Ak Parti'ye gençleri emanet etmeyin. Oy verin, vermeyin beni ilgilendirmiyor, ama çocuklarınıza yazıktır, günahtır."

'Ne AFAD sizin ne İBB bizim'

"Bu devletin kurumlarını birbirlerine yarıştırmayın." diyen Ekrem İmamoğlu, "Ne AFAD sizin, ne İçişleri Bakanlığı sizin ne de İBB bizim. Yahu milletin. Kurumlar birbirleriyle yarışır mı?" ifadelerini kullanarak kurumların birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

'117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi, yaralı sayısı 10 civarında'

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.