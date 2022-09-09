Metrobüs kazası için 'binlerce yaralı var' demişlerdi: AKP'lilerden açıklama

İstanbul Avcılar'daki metrobüs kazasında Vali Ali Yerlikaya 42 kişinin yaralandığını duyurmuş, AKP Gençlik Kolları üyeleri video yayınlayarak 'Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var' demişti.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından AKP Gençlik Kolları Avcılar İlçe Başkanlığı resmi hesabından açıklama geldi.

Açıklamada "Videoda arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır. Ak gençlik olarak milletimizin sağlığı, güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşanan yanlış anlaşılma için üzgünüz" denildi.